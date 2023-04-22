القناة 12: منصور عباس يشن هجومًا على حماس

رام الله - دنيا الوطنذكرت (القناة 12) الإسرائيلية، مساء يوم السبت، أن زعيم حزب راعام، منصور عباس شن هجومًا على حركة حماس ووجه تحذيرًا لها.ووفق القناة، فإن "منصور عباس هاجم حماس وحذرها من محاولة جر فلسطينيي أراضي 48 لتنفيذ عمليات لأنها حسب وصفه كارثة ونكبة كبيرة تخدم التطرف"، حسبما نقلت.وسابقًا، زعمت القناة الإسرائيلية، أن نائب رئيس حركة حماس، صالح العاروي يعمل على تعزيز القدرات العملياتية من لبنان ورئيس مكتب الحركة بغزة، يحيى السنوار على جبهات متعددة.وقالت إن "حماس بقيادة العاروري تعمل على تعزيز قدراتها العملياتية من لبنان، مثل تلك التي تسمح بإطلاق 38 صاروخًا في دقيقتين فقط كما حدث قبل أسبوعين"، بحسب ما زعمت.وشددت القناة أن ما بعد رمضان، يطور السنوار بشكل كبير إستراتيجية الجبهات المتعددة، مما يغير قواعد اللعبة، مضيفةً أنه في إسرائيل يستعدون لفترة معقدة وخطيرة يمكن أن تؤدي إلى إشعال برميل المتفجرات، حسبما ذكرت.وأوضحت أنه "في إسرائيل تم تحليل خطاب السنوار الأخير بعمق وتولد تصورا لشخصية تحريضية بأن قواعد اللعبة تغيرت، ولم تعد وحدة الساحات مجرد شعار"، وفق ما زعمت.من جهتها، قالت صحيفة (يديعوت أحرنوت)، إن "صالح العاروري اسمه غير معروف في الشارع الإسرائيلي، لكنه الرجل الذي كادت الحرب أن تندلع بسببه خلال عيد الفصح"، بحسب ما ذكرت.وأكملت الصحيفة أن "العاروري مسؤول كبير في حماس، نشأ في شمال الضفة، وأصبح الشخصية الأكثر كارزمية في المنظمة، أقام اتصالات من طهران إلى غزة مرورا ببيروت والأقصى لتحقيق هدفه الأسمى شن هجوم مشترك على إسرائيل من جميع الجبهات"، حسب تصريحاتها.