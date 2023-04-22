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تطورات السودان.. الاشتباكات بين الدعم السريع والجيش وصلت إلى أين؟

تطورات السودان.. الاشتباكات بين الدعم السريع والجيش وصلت إلى أين؟
اشتباكات السودان- أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
تستمر الاشتباكات وحالة الصراع في السودان بين قوات الدعم السريع والجيش، بينما تزداد أعداد القتلى بين الطرفين مع استمرار النزاع بينهما. 

ووصل عدد القتلى بين الطرفين إلى نحو 413 قتيلًا، في حين أعداد الإصابات إلى أكثر من 3551 مصابًا. 

ونفى الجيش السوداني في تصريحات صحفية له مساء يوم السبت، ما أعلنته قوات الدعم السريع عن سيطرتها على مدينة جياد الصناعية في الخرطوم.

وأكدت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية أنه لا وجود حاليا لما وصفته بالمتمردين في مدينة جياد الصناعية بالخرطوم.

وكانت قد أعلنت قوات الدعم السريع، السيطرة بالكامل على التصنيع الحربي، مضيفة: "يجري الآن حصر العتاد المستولى عليه".

وقال مصدر بالجيش السوداني لقناة (الجزيرة): منعنا وصول تعزيزات للدعم السريع من دارفور، موضحًا أن قادة الدعم السريع فقدوا السيطرة على قواتهم بعدما دمر الجيش شبكة اتصالاتهم.

وأضاف أنهم استقدموا تعزيزات من دارفور لكن الجيش منعها من الوصول إلى الخرطوم، مردفًا أن ما وصفه بتأخر إجلاء الدعم السريع من القصر الرئاسي يرجع إلى استخدامهم قاعدة عسكرية في فندق الصداقة بالخرطوم بحري.

وأشار المصدر إلى أن الجيش لم يتعامل عسكريا مع حي المطار خوفا على حياة الأسرى والمدنيين العالقين، حسب قوله.

وأكمل: إن الجيش لديه خيارات عدة لإجلاء الأجانب، من بينها مطار الخرطوم الدولي بعد إتمام تأمينه.

وطالبت قوى الحرية والتغيير في السودان، المجتمع الدولي بتنظيم مسارات ومناطق آمنة لتقديم العون الإنساني العاجل، مضيفة: "نقف ضد الحرب ونطالب المجتمع الدولي بممارسة أقصى الضغوط لإيقافها".

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