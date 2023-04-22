حركة الجهاد: المساس بالأقصى والمقدسات له تداعيات كبيرة في المنطقة

عقبت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مساء يوم السبت، على اعتداء قوات الاحتلال بحق المقدسات لاسيما آخرها مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى المبارك.





وقالت الحركة في تصريح وصل "دنيا الوطن": إن "اعتداء قوات الاحتلال وقيامها بالتخريب المتعمد لمصلى باب الرحمة بالمسجد الأقصى هو عدوان يأتي في سياق حرب الاحتلال الممنهجة التي تستهدف المسجد الأقصى".



وأكدت أن مصلى باب الرحمة هو جزء من المسجد الأقصى ، ولن تفلح كل محاولات الاحتلال السيطرة عليه أو التحكم فيه.



وشددت الحركة أن الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن واجباته تجاه المسجد الأقصى بكل ساحاته ومصلياته وقبابه ومدارسه، والمساس بالأقصى والمقدسات ستكون له تداعيات كبيرة في المنطقة .



وختمت تصريحاتها: "سيبقى الشعب الفلسطيني بكل مكوناته يقظاً من محاولات تدنيس الأقصى ومن مخططات الاحتلال التي تستهدفه، والشعب الفلسطيني مستعد للدفاع عن الأقصى والقدس بكل ما يملك".



رام الله - دنيا الوطن