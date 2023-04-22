أول تعليق من حماس على اقتحام الاحتلال مصلى باب الرحمة بالأقصى





وأضاف قاسم: أن المعركة على هوية المسجد الأقصى مفتوحة والصراع متواصل حتى حسم هذه المعركة لتثبت هوية المسجد الأقصى الفلسطينية العربية الإسلامية.



بدوره، أكد الناطق باسم الحركة في القدس، محمد حمادة، أن اعتداء الاحتلال الإسرائيلي على مصلى باب الرحمة بالمسجد الأقصى، بمثابة تخطٍ جديد للخطوط الحمراء.



وأوضح حمادة أن اعتداء الاحتلال على مصلى باب الرحمة، إمعان في حربه على المساجد وانتهاكه الممنهج لحرمتها، وخاصة المسجد الأقصى.



ودعا أبناء شعبنا الفلسطيني إلى ضرورة المداومة على التواجد والرباط في ساحات المسجد الأقصى المبارك.



واقتحمت قوات الاحتلال الليلة الماضية، مصلى باب الرحمة وقامت بخلع جميع تمديدات الكهرباء داخله، وخلعت بواباته مستغلة انشغال الأهالي في عيد الفطر.



رام الله - دنيا الوطنعقبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم السبت، على اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق مصلى باب الرحمة بالمسجد الأقصى المبارك.وقالت الحركة على لسان ناطقها، حازم قاسم: إن اقتحام قوات الاحتلال لمصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى وتخريبه لمكوناته، إصرار من الاحتلال على تصعيد حربه الدينية على المقدسات في مدينة القدس المحتلة".