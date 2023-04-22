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البدء بإجلاء الرعايا والدبلوماسيين من السودان

البدء بإجلاء الرعايا والدبلوماسيين من السودان
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت القوات المسلحة السودانية، أن قائدها عبد الفتاح البرهان، وافق اليوم السبت، على طلب عدد من الدول تسهيل وضمان إجلاء رعاياها وبعثاتها الدبلوماسية من السودان.

وقال المكتب الإعلامي للقوات المسلحة السودانية إن البرهان تلقى اتصالات من رؤساء عدد من الدول لطلب تسهيل وضمان تأمين إجلاء رعاياها وبعثاتها الدبلوماسية من البلاد وقد وافق على تقديم المساعدة اللازمة لتأمين ذلك لمختلف الدول.

وأضاف أنه ينتظر أن تبدأ عملية إجلاء كل البعثات التي تطلب دولها ذلك خلال الساعات القادمة، حيث ستقوم كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين بإخلاء دبلوماسييها ورعاياها جوا بطائرات نقل عسكري تتبع لقواتها المسلحة من الخرطوم ويتوقع الشروع في ذلك فورا.

ولفت إلى انه جرى في وقت سابق إجلاء البعثة السعودية برا إلى بورتسودان ومنها جوا إلى المملكة العربية السعودية، كما سيتم تأمين مغادرة البعثة الأردنية في وقت لاحق بنفس الأسلوب.

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