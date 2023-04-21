جزر القمر والتعاون الإسلامي يبحثان الوضع في الدول الإفريقية الأعضاء



وأشاد رئيس جمهورية القمر المتحدة بدور منظمة التعاون الإسلامي وجهود التعاون والتضامن بين الدول الأعضاء.



وشكل الاجتماع فرصة لعرض وجهات النظر حول مجموعة من القضايا المترابطة، بما في ذلك الوضع في الدول الأفريقية الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ولا سيما التطورات في السودان.



وجدد الجانبان التأكيد على ضرورة بذل كل ما في وسعهما لإنهاء الأزمة في السودان واستئناف الحوار بين الأطراف المعنية.





رام الله - دنيا الوطنأشاد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، بالدور الإيجابي لجزر القمر في إطار منظمة التعاون الإسلامي والعمل الإسلامي المشترك، متقدماً بالتهنئة للرئيس غزالي عثماني لتوليه رئاسة الاتحاد الإفريقي.جاء ذلك خلال استقبال غزالي عثماني، رئيس اتحاد جزر القمر، الرئيس الدوري للاتحاد الإفريقي الذي يؤدي زيارة للمملكة العربية السعودية في مكة المكرمة، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه.