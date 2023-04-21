التعاون الإسلامي تجدد مناشدتها للأطراف السودانية الالتزام بالهدنة الإنسانية خلال عيد الفطر



وأكد الأمين العام ضرورة الالتزام بالهدنة لضمان المرور الآمن للمدنيين والبعثات الدبلوماسية ومنح الفرصة لإخلاء الجرحى والعالقين.



وحث الأمين العام الأطراف على وقف التصعيد العسكري واللجوء للحوار لحل جميع القضايا الخلافية.



وأكد استعداد منظمة التعاون الإسلامي لتسخير كافة إمكانياتها لدعم الجهود الإنسانية واستئناف الحوار بين الأطراف السودانية.







رام الله - دنيا الوطنجدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، مناشدته للأطراف في السودان للالتزام بالهدنة الإنسانية في أيام عيد الفطر المبارك.