شاباك يُحقق بحادثة مقتل حارس رئيس بلدية الطيبة بأراضي 48

ووصل صباح اليوم، وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير إلى منزل رئيس بلدية الطيبة بعد الحادثة.







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رام الله - دنيا الوطنأفادت قناة (كان) الإسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن جهاز الأمن العام (شاباك)، يحُقق في حادثة مقتل حارس أمن رئيس بلدية الطيبة بأراضي عام 48 أمس.وقُتل الشاب أدير وهيب غانم (25 عاما) من سكان قرية المغار شمالي أراضي عام 48، فجر اليوم الجمعة، في جريمة إطلاق نار جديدة.والشاب غانم هو حارس أمن شخصي لرئيس بلدية الطيبة، المحامي شعاع منصور، حيث ارتكبت الجريمة أمام منزل رئيس البلدية، بالقرب من المنطقة الصناعية في الطيبة، وفق ما نقل موقع (عرب 48).