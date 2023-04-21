وزير الأوقاف الأردني: الأردن سيبقى يسطر أروع صور البطولة في الدفاع عن الأقصى

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردني، محمد الخلايلة، الجمعة، إن "الأردن سيبقى يسطر أروع صور البطولة في الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك".وأضاف خلال خطبة عيد الفطر: "لقد كانت قواتنا المسلحة تدافع في معارك عديدة عن المسجد الأقصى وها هي أضرحة شهدائهم خير شاهد على التضحيات والبطولات".وتابع: نستذكر في هذه الأيام الفضيلة إخواننا المرابطين في المسجد الأقصى المبارك وندعو الله أن يعيده إلى ديار الإسلام والمسلمين، وفق ما نقلت قناة (المملكة).وأكّد الخلايلة، أن الأردن سيبقى بلد التراحم والتكافل يأوي إليه كل من ضاقت عليه الأرض بما رحبت، ثم سيبقى بأهله كرام عزيزين يضربون أروع صور التضحية لكل من لجأ إليهم.