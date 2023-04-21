بسبب مضايقات أخلاقية.. رئيس الوزراء البريطاني يخسر أقوى حلفائه

رام الله - دنيا الوطنفي ضربة قوية لرئيس الوزراء، ريشي سوناك، استقال نائب رئيس الوزراء ووزير العدل البريطاني دومينيك راب، الجمعة بعد تحقيق مستقل في شكاوى رسمية بشأن تصرفاته.تلقى سوناك أمس الخميس تقريرا بشأن مضايقات أخلاقية اتهم بها راب، ليكون قد خسر أحد أهم حلفائه في الحكومة، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.وهناك ثماني شكاوى ضد راب بشأن سلوكه عندما كان وزيراً للخارجية، ووزيراً لبريكست، وحتى خلال عمله في فترة سابقة في وزارة العدل.وشدّد راب في شباط/فبراير الماضي على أنه كان دائماً يتصرّف بمهنية طوال فترة عمله، لكنه قال إنه "إذا تم تأكيد اتهام المضايقات الأخلاقية، فسأستقيل".وكان حزب العمال قد اتهم سوناك بأنه يفتقر إلى "الشجاعة" لإقالة حليفه.وعند وصوله إلى "داونينغ ستريت"، تعهّد سوناك بإظهار نزاهة ومهنية بعد سلسلة فضائح طالت رئيس الحكومة الأسبق بوريس جونسون.