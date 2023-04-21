خلال 24 ساعة.. إيلون ماسك يفقد 13 مليار دولار من ثروته





وحاول ماسك التهوين مما حدث، وقال: "تهانينا لفريق سبيس إكس على الاختبار الرائع لستارشيب! تعلمنا الكثير لاختبار الإطلاق التالي الذي سيكون في غضون بضعة شهور" يفقد المليارات.



رام الله - دنيا الوطنذكرت وكالة (بلومبرغ) الاقتصادية، أن الملياردير الأميركي، مالك شركتي (تيسلا) و(تويتر)، إيلون ماسك فقد 13 مليار دولار من ثروته خلال 24 ساعة.وأرجعت الوكالة الأمر إلى "الدراما" التي حدثت في امبراطوريته من انفجار الصاروخ الفضائي والنتائج المخيبة لشركة "تيسلا" للسيارات الكهربائية التي يمكلها ماسك، فضلا عن إزالة علامات التوثيق الزرقاء المجانية في (تويتر).وانخفض سعر سهم "تيسلا" بنحو 9.75% الخميس، ليصبح عن 162.99 دولار، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.تأتي هذه التطورات بعد انفجار الصاروخ الفضائي الذي أطلقه ماسك.وأطلقت شركة "سبيس إكس" صاروخ "ستارشيب" العملاق في رحلة تجريبية هي الأولى من نوعها. لكن بعد أقل من 4 دقائق، بدا أن الأمور تخرج عن السيطرة. الصاروخ "سوبر هيفي" الذي يحمل المركبة "ستارشيب" لم ينفصل عنها، وخرج عن السيطرة قبل أن يسقط الاثنان معا إثر انفجارهما.