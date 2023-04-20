غوتيريش يدعو لهدنة في السودان لمناسبة عيد الفطر

رام الله - دنيا الوطندعا الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الخميس، إلى هدنة في السودان، لمدة ثلاثة أيام، لمناسبة عيد الفطر.وقال غوتيريش للصحفيين في أعقاب اجتماع افتراضي عقده مع مسؤولين من الاتّحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية ومنظمات إقليمية أخرى، "هناك أولوية عاجلة، أدعو إلى وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام على الأقل، لمناسبة الاحتفال بعيد الفطر، من أجل السماح للمدنيين المحاصرين في مناطق القتال بالحصول على المساعدة الطبية والغذاء والإمدادات الأساسية الأخرى".وأضاف "يجب أن تكون هذه الخطوة الأولى للسماح بفترة راحة وتمهيد الطريق لوقف دائم لإطلاق النار".