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البرهان: لن نسمح بحرب أهلية ولا مجال للتفاوض مع قوات الدعم السريع

البرهان: لن نسمح بحرب أهلية ولا مجال للتفاوض مع قوات الدعم السريع
البرهان
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي، قائد الجيش في السودان عبد الفتاح البرهان إنه لن يتفاوض مع قادة (الدعم السريع)، مستبعدا حدوث حرب أهلية في بلاده.

وأضاف البرهان في مقابلة مع قناة (الجزيرة) اليوم الخميس، أنه لا مجال للحديث عن السياسة مرة أخرى مع (الدعم السريع) لأنهم باتوا "خارجين على القانون ومتمردين".

وتحدث البرهان عن إجراءات ستتخذ في الوقت المناسب ضد قائد هذه القوات محمد حمدان دقلو (حميدتي).

واتهم قائد الجيش السوداني قوات (الدعم السريع) بأنها حاولت الاستيلاء على الدولة السودانية وتحويل الاتفاق الإطاري لصالحه، كما اتهم قيادة القوات بأنها تطمح إلى حكم السودان بالقوة.

وشدد قائد الجيش السوداني على أنه لا يمكن تسليم الدولة لجهة تعمل لمصلحتها الخاصة بدعوى تجنب الاقتتال.

واعتبر البرهان أن قيادة (الدعم السريع) بدأت المعارك وهي التي تسببت في ما وصفها بالأحداث المؤسفة التي يشهدها السودان حاليا، قائلا إن قوات الجيش ما زالت في حالة دفاع.

لا حرب أهلية

من جانب أخر، أكد قائد الجيش السوداني أنه لن تقع حرب أهلية في السودان جراء أطماع سياسية لأفراد محدودين.

وأضاف أن قوات (الدعم السريع) انتشرت داخل الأحياء السكنية، وأن الجيش لا يريد أن يتوسع القتال إلى مناطق سكنية ويتسبب في معاناة المواطنين.

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