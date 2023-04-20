شؤون فلسطينية

المطران حنا: شعبنا متمسك بمقدساته وحقوقه

المطران حنا: شعبنا متمسك بمقدساته وحقوقه
المطران حنا
رام الله - دنيا الوطن
قال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، الخميس، إن "شعبنا الفلسطيني متمسك بمقدساته وحقوقه وثوابته الوطنية وقد توحد المسلمون والمسيحيون كما كانوا دوما في المعاناة والآلام والاستهداف والاضطهاد".

وأضاف المطران حنا: "ما حدث مؤخرا في القدس من استهداف لأبناء شعبنا في أعيادهم ومناسباتهم الدينية إنما يؤكد بأن هذا الاحتلال لا يميز بين المسيحيين والمسلمين وبين المقدسات المسيحية والإسلامية فكلنا مستهدفون ما دمنا فلسطينيين متمسكين بعراقة وجودنا وانتماءنا لهذه الأرض المقدسة.

وأكمل: "نحن أبناء شعب واحد ولن نسمح لأية جهة بأن تعمل على تمزيقنا وتقسيمنا وإثارة الفتن والفرقة في صفوفنا وبين ظهرانينا فخطابنا يجب أن يكون دائما خطاب المحبة والالفة الذي يكرس الوحدة الوطنية بين كافة مكونات شعبنا وأي خطاب من أي نوع آخر إنما يخدم الاحتلال الذي يريدنا أن نكون مشرذمين ومفككين".

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