بن غفير: على ضباط الشرطة تنفيذ سياستي.. وشبتاي يردّ عليه

رام الله - دنيا الوطنطالب وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيل المتطرف، إيتمار بن غفير، الخميس، ضباط الشرطة بتنفيذ سياسته وتعليمات المفتش العام، يعقوب شبتاي.فيما رد شبتاي بالقول إن "مهمة الشرطي هي رسالة يؤديها يوميا بالخدمة والدفاع عن الدولة كدولة قانون ديمقراطية"، ويشار إلى أنه في هذه الأثناء، "أبلغ ضابط شرطة كبير شبتاي باستقالته لأنه "حولت الشرطة إلى ناد لأعضاء".وجاءت أقوال بن غفير وشبتاي خلال مراسم أقيمت في مقر الشرطة في القدس، بمناسبة ما يسمى "يوم استقلال إسرائيل"، فيما تظاهر العشرات، بينهم مفتشون عامون سابقون للشرطة، ضد بن غفير مقابل مقر الشرطة الذي جرت فيه المراسم.وأكمل بن غفير: إنه "ينبغي الاعتراف بأن ثمة ما يجب إصلاحه وتحسينه في الشرطة وحرس الحدود، ويوجد مكان للتغيير، وأتوقع من الحاصلين على الرتب والمناصب الذين أعيّنهم اليوم أن ينفذوا سياستي وتعليمات المفتش العام الواضحة".وتصاعد التوتر بين شبتاي وبن غفير على خلفية قرار الأخير إقامة "الحرس القومي" وإخضاعه لمسؤوليته وسط معارضة علنية من جانب شبتاي، وكذلك على إثر نشر مقاطع من محادثة بينهما واتهام بن غفير بتسريبها، وفق موقع (عرب 48).وفي أعقاب قرار بن غفير بنقل قائد الشرطة في تل أبيب، عَميحاي إيشد، من منصبه بسبب عدم قمع الشرطة بشدة للمظاهرات في المدينة ضد خطة إضعاف جهاز القضاء.