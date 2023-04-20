شؤون فلسطينية

الجمعية الفلكية الفلسطينية تُوضح بشأن موعد أول أيام عيد الفطر

الجمعية الفلكية الفلسطينية تُوضح بشأن موعد أول أيام عيد الفطر
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت الجمعية الفلكية الفلسطينية، اليوم الخميس، توضيحًا للجمهور بشأن موعد أول أيام عيد الفطر السعيد. 

وأوضحت الجمعية أنه حدث الاقتران المركزي ( مرحلة ما قبل الولادة) لهلال شهر شوال في تمام الساعة 06:12:38 صباح اليوم بالتوقيت المحلي لفلسطين. 

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وأمس، نشر مرصد فلسطين الدولي، بياناً للرد على استفسارات المواطنين حول موعد أول أيام عيد الفطر وهل سيكون يوم الجمعة أم السبت؟

ولفت المرصد في منشور له عبر صفحته على (فيسبوك) أنه وبشكل مبسط جداً العيد الجمعة أم السبت فهُناك شرطان أساسيان لدخول الشهر القمري وهما ولادة الهلال قبل غروب شمس يوم التحري، مكث الهلال بعد غروب شمس يوم التحري حتى لو دقيقة واحدة.

وتابع: بالنظر لظروف هلال العيد فسيولد صباح يوم الخميس (يوم التحري) وسيمكث بعد غروب الشمس حوالي 27 دقيقة، إذاً فالشروط قد تحققت.

وأجاب المرصد على سؤال، هل الهلال سيرى، وما هي أرقام هلال العيد (شوال)؟ بالقول إن الهلال سيكون بعمر 13 ساعة و7 دقائق وسيمكث 27 دقيقة وستكون إضاءته 0.2% من قرصه، وقريب جداً من وهج الشمس، وبهذه المعطيات الحرجة جداً فإن الهلال لا يرى.

وأكمل في منشوره،: بما أن الهلال لن يرى لماذا نقول إن العيد يُتوقع أن يكون الجمعة؟ لأنه وبالنظر للماضي فإننا على يقين بأنه سيتقدم شهود برؤية الهلال مساء الخميس وستُقبل شهاداتهم عطفاً على أن الهلال قد ولد وموجود بالأفق وستلحق معظم الدول ذلك الإعلان ما لم يختلف هذا العام عن سابقه.

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