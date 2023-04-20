القبض على مشتبه فيه بالسطو المسلح على مول تجاري بأريحا

رام الله - دنيا الوطنقبضت الشرطة اليوم الخميس، وبمساندة الأجهزة الأمنية، على مشتبه فيه بالسطو المسلح على "مول" في منطقة النويعمة شمال مدينة أريحا والذي حدث قبل 3 أيام .وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن فرع المباحث العامة في شرطة المحافظة وبالبحث والتحري والمتابعة الحثيثة وبمساندة أفرع الشرطة المختصة والأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على مشتبه فيه رئيسي في تنفيذ السطو المسلح على المول التجاري، وتم ضبط المركبة والأدوات التي استخدمت أثناء ذلك، إضافةً إلى ضبط مواد يشتبه أنها مخدرة من نوع حشيش أثناء التفتيش القانوني للمركبة المستخدمة وكذلك لمنازل المشتبه فيهم .وأكدت التحفظ على المشتبه فيه لحين إحالته لجهة الإختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقه أصولاً.وأضافت الشرطة أنه جاري العمل والمتابعة للقبض على مشتبه فيهما آخرين بتنفيذ السطو المسلح على المول .