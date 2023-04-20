ياريف ليفين: أنا وزير الإصلاحات وسنمضي بها دون الاكتراث لأحد





وأضافت: "كما أن الأنظمة والمذكرات القانونية التي يقوم المستوى المهني بتحويلها إلى الوزير لا تنال اهتمامه أو أنه يتم توقيعها بدون إجرائه فحصًا مستقلا بشأنها".





وعقب مكتب الوزير بالقول إن "ما ورد في هذا التقرير يندرج ضمن حملة التشهير المستمرة ضده".





وأشار إلى أن مسألة التغييرات القضائية تأتي على رأس سلم أولوياته لأهميتها، موضحًا أنه تمكن في الوقت نفسه من التوقيع على عشرات التعيينات المختلفة في الجهاز القضائي وعقد سلسلة من جلسات العمل وشارك في مداولات مهنية تتعلق بمواضيع كانت مطروحة على طاولته.



رام الله - دنيا الوطنذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، الخميس، أن وزير العدل في حكومة الاحتلال، ياريف ليفين قال خلال جلسات مغلقة إنه "وزير شؤون الإصلاحات ويعمل على دفعها إلى الأمام دون الاكتراث لأحد".ووفق إذاعة (كان) الإسرائيلية، فإن "ليفين قلما يعقد اجتماعات مهنية في الوزارة، حيث التقى مرة واحدة النائب العام ويفتقر الى جدول اجتماعات دائمة مع المستشارة القانونية للحكومة، وبحسب النبأ فان بعض التعيينات والوظائف التي تتطلب المصادقة عليها لا تزال شاغرة".