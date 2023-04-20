شؤون فلسطينية

بالتفاصيل: الشرطة تقبض على تاجر مخدرات كبير غرب القدس

بالتفاصيل: الشرطة تقبض على تاجر مخدرات كبير غرب القدس
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
تمكن فرع مكافحة المخدرات بشرطة محافظة القدس فجر اليوم الخميس، من القبض على تاجر كبير وبحوزته سلاح ناري وكميات من المخدرات في بلدة قطنة شمال غرب مدينة القدس، وذلك بعد كمين محكم استمر 7 ساعات متواصلة.

وأفاد الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بأن معلومات مؤكدة وردت لفرع مكافحة المخدرات في شرطة ضواحي القدس حول تحركات لأحد تجار المخدرات والمطلوب منذ عدة سنوات ومحكوم غيابي بالسجن لمدة 15 عاماً وصادر بحقه 6 مذكرات قضائية، يقوم من خلالها بترويج المخدرات بشكل علني مستخدماً سلاحاً يحمله بشكل علني أثناء بيعه لهذه المواد ومركبة غير قانونية. 

وأضاف: على الفور تحركت قوة من الفرع ونصبت كميناً محكماً له استمر لمدة 7 ساعات متواصلة وعند وصوله قامت القوة بايقاف المركبة وقد حاول إطلاق الناربإتجاه القوة من سلاحه إلا أنها سيطرت عليه .

وأضاف العقيد ارزيقات أنه وأثناء عملية تفتيش المركبة التي كان يستقلها ضبطت 7 قطع من مادة يشتبه أنها مخدرة من نوع حشيش و36 حبة يشتبه أنها حبوب "الإكستازي" وذخيرة وسلاحا ناريا .

وأكد أنه تم التحرز على المواد والسلاح وضبط المركبة غيرالقانونية وتوقيف الشخص لحين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه أصولاً.

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