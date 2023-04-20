الجبهة الديمقراطية تهنئ شعبنا بعيد الفطر السعيد

رام الله - دنيا الوطنأصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بياناً، هنأت فيه شعبنا الفلسطيني بكل أطيافه في جناحي الوطن (67 + 48) وفي الشتات، وبشكل خاص في القدس، بحلول عيد الفطر السعيد، على أن تحمل لنا نضالاتنا وتضحياتنا، في الأيام القادمة، النصر على الاحتلال والفاشية، وتقام أعياد شعبنا تحت رايات الحرية والاستقلال، وعودة اللاجئين من أبنائه إلى ديارهم وممتلكاتهم.وخصت الجبهة بالتهنئة عوائل الشهداء مع تحية الإجلال والإكبار لما قدمته على طريق النضال من ضريبة غالية كذلك خصت أسرانا الأبطال خلف قضبان الفاشية الإسرائيلية وعوائلهم، بانتظار طلوع شمس الحرية على كل فلسطين.وفي السياق، أعربت عن قلقها العميق وأسفها الشديد لما يشهده شعبنا الشقيق في السودان الجريح، وهو ينزف تحت ضربات القتال الدامي بين أبناء الشعب الواحد.وكررت الجبهة نداءها لوقف القتال فوراً ووقف النزيف القاتل وإعادة الهدوء إلى البلاد، والسماح للسكان بالعودة إلى الحياة الطبيعية، وإعادة بناء البنية التحتية التي دمرها القتال واستعادة العملية السياسية باعتبارها الطريق إلى صون ثورة ديسمبر المجيدة، وتحقيق أهدافها.