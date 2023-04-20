دولي

بلغاريا تعلق استيراد 20 صنفًا من أوكرانيا

بلغاريا تعلق استيراد 20 صنفًا من أوكرانيا
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قررت بلغاريا، الخميس، تعليق استيراد 20 نوعا من الحبوب من أوكرانيا لحماية منتجيها المحليين.

وذكر رئيس الوزراء البلغاري، غيليب دونيف، في تصريح الأربعاء أن بلاده متضامنة مع أوكرانيا (على خلفية الحرب مع روسيا)؛ إلا أنها مضطرة لتعليق استيراد الحبوب لحماية المنتجين المحليين من المنافسة غير العادلة للحبوب المستوردة الرخيصة من أوكرانيا.

وأكد دونيف أنه ما من قيود على عبور شحنات الحبوب الأوكرانية من الأراضي البلغارية رغم تعليق استيراداها للبلاد، بحسب وكالة (الأناضول). 

وأعرب عن أمله في توصل الجهات المعنية في الاتحاد الأوروبي أن "ممرات التضامن" التي تم إنشاؤها مع أوكرانيا لا تعطي النتيجة المرجوة، وأن تتخذ إجراءات جديدة بناء على ذلك.

والعام الماضي، بدأت المفوضية الأوروبية بوضع خطة عمل لإنشاء "ممرات تضامن" مع أوكرانيا لتمكين هذا البلد من تصدير الحبوب واستيراداها ما تحتاجه من سلع.

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