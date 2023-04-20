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النهضة التونسية: قرار سجن راشد الغنوشي ظالم وسياسي بامتياز

النهضة التونسية: قرار سجن راشد الغنوشي ظالم وسياسي بامتياز
راشد الغنوشي
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت حركة النهضة التونسية، الخميس، بيانًا صحفيًا وصفت فيه قرار سجن رئيسها راشد الغنوشي (82 عاما) بالظالم وسياسي بامتياز.

وقالت الحركة، إنها "تندد بشدة بهذا القرار الظالم وتؤكد أنه سياسي بامتياز، والغاية منه التغطية على الفشل الذريع لسلطة الانقلاب في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية للمواطنين".

واعتبرت أن "التنكيل برمز وطني (الغنوشي) قضّى ردحا من عمره في مقاومة الدكتاتورية والنضال السلمي من أجل الحريات والديمقراطية ووصل إلى رئاسة البرلمان بالانتخابات العامة والحرة، لن ينقذ البلاد من أزماتها المعقدة ولن يَفُتّ في عضد المعارضين الشرفاء".

وشددت الحركة على أن "مضمون مداخلة الأستاذ راشد الغنوشي محل التتبع العدلي ليس فيه أي دعوة للتحريض ولا يمس البتّة من السلم الأهلي، والاتهام تعمّد اجتزاء المداخلة لتبرير الإيقاف الظالم".

ولفتت إلى أن قاضي التحقيق قرر سجن الغنوشي على خلفية مداخلته في ندوة سياسية نظمتها جبهة الخلاص الوطني المعارضة مساء 15 أبريل/ نيسان الجاري، بحسب ما نقلت وكالة الأناضول. 

ووفقا للكلمة المنشورة في صفحة الجبهة على "فيسبوك"، حذر الغنوشي من إقصاء أي طرف قائلا إنه توجد "إعاقة فكرية وأيدولوجية في تونس تؤسس في الحقيقة لحرب أهلي لأن تصور تونس دون هذا الطرف أو ذاك، تونس دون نهضة، تونس دون إسلام سياسي، تونس دون يسار، تونس دون أي مكون من المكونات، هو مشروع حرب أهلية".

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