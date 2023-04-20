رغم الهدنة.. تجدد الاشتباكات في السودان وارتفاع أعداد القتلى

رام الله - دنيا الوطنتجددت فجر اليوم الخميس، الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في محيط القيادة العامة للجيش بالعاصمة الخرطوم، حيث دوت انفجارات متقطعة بعد ساعات من دخول الهدنة الجديدة حيز التنفيذ.وأعلنت نقابة الأطباء في السودان، اليوم الخميس، أن عدد الضحايا المدنيين منذ بداية الاشتباكات بين قوات الجيش والدعم السريع ارتفع إلى 198 وفاة و1207 إصابات.ودارت معارك عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شرق السوق الرئيسي لمدينة الفاشر غربي السودان، في وقت سمع دوي انفجارات وأعيرة نارية في منطقة المربعات غربي أم درمان بالعاصمة الخرطوم.وأعلن الجيش السوداني في بيان سيطرته على قاعدة عسكرية تابعة لقوات الدعم السريع شمال غربي السودان، وذلك بعد تجدد الاشتباكات بين الجانبين في الخرطوم رغم الهدنة، وفق وكالة (الأناضول).وأفادت وسائل إعلام محلية في وقت سابق بأن هدوءا حذرا خيم على مختلف مناطق الخرطوم بعد سريان الهدنة الجديدة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، رغم وقوع اشتباكات بعد ساعة من دخول الهدنة حيز التنفيذ.وأعلن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع موافقتهما على هدنة جديدة لمدة 24 ساعة، بدأت السادسة من مساء أمس الأربعاء بالتوقيت المحلي، وذلك وسط دعوات دولية لوقف إطلاق النار وبدء حوار، في وقت تتزايد فيه المخاوف من انهيار النظام الصحي بالسودان.