شؤون فلسطينية

بلدية الاحتلال بالقدس تنشر مخططًا جديدًا يوسّع البناء في مستوطنة جفعات همتوس

بلدية الاحتلال بالقدس تنشر مخططًا جديدًا يوسّع البناء في مستوطنة جفعات همتوس
مستوطنة جفعات همتوس
رام الله - دنيا الوطن
نشرت بلدية الاحتلال في القدس بالتعاون مع شركة "شيكون فيبينوي" مخططا جديدا يوسع البناء في قطع الأراضي الواقعة في مستوطنة "جفعات همتوس" المقامة على أراضي بيت صفافا في شرقي القدس إلى خمسة أضعاف، من 300 إلى 1500 وحدة استيطانية.

وسيتسبب بناء هذه الوحدات الاستيطانية في "جفعات همتوس"، في بتر التواصل الجغرافي الفلسطيني بصورة نهائية بين شرقي القدس وبيت لحم جنوبا، كما سيحول على وجه الخصوص دون ربط بيت صفافا الفلسطينية بدولة فلسطينية مستقبلية.

هذا، وقد تم إقرار مخطط "جفعات همتوس" قبل عقد من الزمن، حيث تحوي المستوطنة 2610 وحدة استيطانية. وكان قد جرى نشر مناقصات لبناء 1200 وحدة سكنية من الوحدات المذكورة قبل ثلاثة سنوات، أما اليوم، فتجري أعمال واسعة على الأرض من أجل مد البنى التحتية، وهذا على ما يبدو من أجل تمهيد الأرض لأعمال بناء يهودي مستقبلي في الحي.

هذا وحصلت شركة "شيكون فيبينوي" على نسب بناء موسعة في "جفعات همتوس"، في إطار اتفاق توصلت إليه الشركة مع بلدية القدس، يقضي بعدم البناء على أراض تملكها في حي كريات يوفيل غربي القدس، وذلك بسبب معارضة السكان لأعمال البناء هناك، ومطالبتهم بالإبقاء على المساحة كمساحة عامة، ومقابل ذلك، تمّت توسعة حقوق البناء لشركة البناء الإسرائيلية في "جفعات همتوس".

وعلى التوازي، ناقشت اللجنة المحلية في بلدية القدس، هذا الأسبوع، نية اللجنة اللوائية إعداد مخطط جديد أيضا على أراضي بيت صفافا. وسيكون المخطط الجديد في الطرف الشمالي للحي، على مفترق شارعي بنيفستي ودوف يوسيف، في الطرف الشمالي من شرفات. ويبلغ نطاق المخطط 400 وحدة استيطانية، حيث سيوسع مستوطنة جفعات شاكيد التي يتم توسيعها أيضا على أراضي كل من شرفات وبيت صفافا. وقد صار اليوم في جفعات شاكيد 700 وحدة استيطانية.

هذا، وقد أعلنت البلدية مؤخرا، في توازٍ مع أعمال توسيع المستوطنات الإسرائيلية، عن تراجعها عن دعم مخطط تل عدسة على أراضي بيت حنينا. حيث وضع ملاك الأراضي تخطيطا متقدما لتطوير المنطقة على نفقتهم الخاصة وبمساعدة المخططة أيالا رونئيل. ويشمل المخطط 2500 وحدة سكنية تحتوي على مبان عامة. وقد قامت البلدية على مدار سنوات بدعم هذا المخطط على أساس كون هذه المنطقة قد تمت الإشارة إليها في مخطط القدس 2000 بوصفها منطقة للتطوير. ولكن الآن، وحين تم الانتهاء من وضع المخطط، ووصل إلى مرحلة المداولات في لجنة التخطيط تحضيرا للمصادقة عليه، غيرت البلدية موقفها بادعاء معارضتها لأعمال البناء في المناطق المفتوحة.

وقال أفيف تتارسكي، الباحث في جمعية "عير عميم": "تحل إسرائيل المشاكل الاجتماعية والعقارية في القدس الغربية بواسطة توسيع المستوطنات في شرقي المدينة. إن توسيع حقوق البناء في "جفعات همتوس" تتعارض تماما مع سلوك بلدية القدس بخصوص المخططات المخصصة للفلسطينيين في شرقي المدينة. حينما يتعلق الأمر بإسرائيليين، تسمح البلدية بأعمال البناء بمناسيب واسعة، خصوصا حينما يتعلق الأمر بالمناطق الواقعة خارج الخط الأخضر، حيث تجد دائما طريقة لتجاهل الاعتبارات التخطيطية والقرارات السابقة الصادرة عن لجنة التخطيط. وفي المقابل، فإن أي مخطط يدفع الفلسطينيون باتجاه تبنيه، يتم رفضه تحت أعذار مختلفة".

أخبار ذات صلة

بلدية الاحتلال بالقدس تنشر مخططًا جديدًا يوسّع البناء في مستوطنة جفعات همتوس

بلدية الاحتلال بالقدس تنشر مخططًا جديدًا يوسّع البناء في مستوطنة جفعات همتوس

طالع أسعار الخضروات واللحوم في الأسواق بغزة

طالع أسعار الخضروات واللحوم في الأسواق بغزة

الخارجية: تعميق الاستيطان وتوسيعه تخريب إسرائيلي متعمد لأية فرصة لتجسيد دولة فلسطين

الخارجية: تعميق الاستيطان وتوسيعه تخريب إسرائيلي متعمد لأية فرصة لتجسيد دولة فلسطين

كم بلغ سعر صرف الدولار مقابل الشيكل؟

كم بلغ سعر صرف الدولار مقابل الشيكل؟

الاحتلال يُصيب شابًا في طولكرم ويشن حملة اقتحامات واعتقالات بالضفة والقدس

الاحتلال يُصيب شابًا في طولكرم ويشن حملة اقتحامات واعتقالات بالضفة والقدس

تفاصيل طقس فلسطين حتى يوم الأحد المقبل

تفاصيل طقس فلسطين حتى يوم الأحد المقبل

ائتلاف أمان يطالب وزارة الحكم المحلي في غزة باطلاعه على تقرير الإدارة العامة للموازنات

ائتلاف أمان يطالب وزارة الحكم المحلي في غزة باطلاعه على تقرير الإدارة العامة للموازنات

اختتام مشاريع مسلسل باب العامود و&quot;إحياء التراث&quot; ضمن المنحة العراقية

اختتام مشاريع مسلسل باب العامود و"إحياء التراث" ضمن المنحة العراقية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

ائتلاف أمان يطالب وزارة الحكم المحلي في غزة باطلاعه على تقرير الإدارة العامة للموازنات

ائتلاف أمان يطالب وزارة الحكم المحلي في غزة باطلاعه على تقرير الإدارة العامة للموازنات

اختتام مشاريع مسلسل باب العامود و&quot;إحياء التراث&quot; ضمن المنحة العراقية

اختتام مشاريع مسلسل باب العامود و"إحياء التراث" ضمن المنحة العراقية

صامدون: الاحتلال يسعى لتصفية الأسير خضر عدنان

صامدون: الاحتلال يسعى لتصفية الأسير خضر عدنان

الديمقراطية تهنئ سورية بعيد الجلاء المجيد

الديمقراطية تهنئ سورية بعيد الجلاء المجيد

حمدونة: (160) طفل فلسطيني أسير سيحرمون من ملابس العيد

حمدونة: (160) طفل فلسطيني أسير سيحرمون من ملابس العيد

وفاة مواطن بحادث سير في قلقيلية

وفاة مواطن بحادث سير في قلقيلية

كشف ملابسات سرقة محل لبيع الذهب في الخليل

كشف ملابسات سرقة محل لبيع الذهب في الخليل

80 ألف مصلٍ أدوا صلاة العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

80 ألف مصلٍ أدوا صلاة العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

منوعات

وفاة النجم الكوري&quot;مونبين&quot; وسط ترجيحات قوية حول انتحاره

وفاة النجم الكوري"مونبين" وسط ترجيحات قوية حول انتحاره

من هي الضحية 28 في برنامج المقالب &quot;رامز نيفر إند&quot;؟

من هي الضحية 28 في برنامج المقالب "رامز نيفر إند"؟

لهذا السبب.. منع عرض فيلم &quot;رمسيس باريس&quot; لـ هيفاء وهبي

لهذا السبب.. منع عرض فيلم "رمسيس باريس" لـ هيفاء وهبي

ما هي المسلسلات التي يتابعها محمد صلاح في رمضان؟

ما هي المسلسلات التي يتابعها محمد صلاح في رمضان؟

المحكمة تصدر قراراً نهائياً في دعوى خلع علا غانم من زوجها

المحكمة تصدر قراراً نهائياً في دعوى خلع علا غانم من زوجها

هل تم تغيير نهاية مسلسل جعفر العمدة؟

هل تم تغيير نهاية مسلسل جعفر العمدة؟

دينا الشربيني توجه رسالة مؤثرة لوالدها المتوفي

دينا الشربيني توجه رسالة مؤثرة لوالدها المتوفي

فيديو: ردة فعل غاضبة من شيماء سيف خلال حلقة &quot;رامز نيفر إند&quot;

فيديو: ردة فعل غاضبة من شيماء سيف خلال حلقة "رامز نيفر إند"

شاهد: دنيا بطمة تثير الجدل مجدداً بظهور مختلف

شاهد: دنيا بطمة تثير الجدل مجدداً بظهور مختلف

المخرج محمد سامي يخرج عن صمته ويكشف حقيقة خلافه مع زينة

المخرج محمد سامي يخرج عن صمته ويكشف حقيقة خلافه مع زينة

عربي

السودان: قوات الدعم السريع توافق على هدنة لمدة 24 ساعة

السودان: قوات الدعم السريع توافق على هدنة لمدة 24 ساعة

الأورومتوسطي: الخدمات الطبية بالسودان مهددة بالتوقف مع استمرار القتال وصعوبة تأمين الإمدادات الحيوية للمستشفيات

الأورومتوسطي: الخدمات الطبية بالسودان مهددة بالتوقف مع استمرار القتال وصعوبة تأمين الإمدادات الحيوية للمستشفيات

الاحتلال يعلن سقوط طائرة مسيرة من نوع &quot;راكب السماء&quot; في الأراضي السورية

الاحتلال يعلن سقوط طائرة مسيرة من نوع "راكب السماء" في الأراضي السورية

ارتفاع عدد الضحايا المدنيين في السودان جراء المعارك المسلحة إلى 174

ارتفاع عدد الضحايا المدنيين في السودان جراء المعارك المسلحة إلى 174