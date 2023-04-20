شؤون فلسطينية

الاحتلال يُصيب شابًا في طولكرم ويشن حملة اقتحامات واعتقالات بالضفة والقدس

الاحتلال يُصيب شابًا في طولكرم ويشن حملة اقتحامات واعتقالات بالضفة والقدس
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الخميس، عدة مناطق بالضفة الغربية والقدس، وسط مواجهات مع الشبان، واشتباكات مسلحة.

وبحسب مصادر محلية، فإن تلك القوات اقتحمت مخيم نور شمس في طولكرم، واعتقلت الشاب حازم قرعاوي، نجل القيادي في حركة حماس، فتحي قرعاوي.

ووفقًا لتلك المصادر، فإن قوات الاحتلال عاثت خرابًا في منزل العائلة، قبل أن تعتقل حازم، وتقوم بتخريب مركبات للعائلة متوقفة أمام منزلها.

وأصيب شاب بجروح وصفت بالخطيرة بفعل انفجار "كوع" حاول إلقاءه تجاه قوات الاحتلال.

وأطلق النار تجاه قوات الاحتلال خلال اقتحامها للمخيم.

واعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الخميس، سبعة مواطنين بينهم صحفي من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الصحفي أسامة العيسة (60 عاما) ونجله جمال (26 عاما)، وعدي فتحي عياد (32 عاما)، وفادي علي عياد (30 عاما)، ومحمد علي مصلح (19 عاما)، وأحمد اسعد الصيفي (26 عاما)، ومحمد وهيب الحيح (27 عاما)، بعد دهم منازلهم وتفتيشها .

وفي السياق ذاته، داهمت قوات الاحتلال منزل المواطن عثمان زغول في قرية حوسان غرب بيت لحم، واستولت على جميع الأجهزة الخلوية لقاطنيه.

واقتحمت قوات الاحتلال قرية سالم شرق نابلس وقامت بعمليات تمشيط في المنطقة، قبل أن تعتقل الشاب قيس ارشيد من منزل عائلته بعد اقتحامه وتخريب محتوياته، فيما اعتقلت زيد حسين من دير الحطب في شرق المحافظة.

فيما اقتحمت قوات أخرى، بلدة عارورة شمال غرب رام الله، والتي شهدت مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال.

كما اقتحمت قوات أخرى بلدة كفردان غرب جنين، وداهمت عدة منازل وقامت بتفتيشها، قبل أن تعتقل المحرر محمد الزغيبي.

فيما اندلعت مواجهات أخرى في بلدة أبو ديس شرقي القدس، وسط إطلاق مكثف لقنابل الغاز من قبل تلك القوات، بينما اقتحمت قوات أخرى حي رأس شحادة في مخيم شعفاط.

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