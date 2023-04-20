تفاصيل طقس فلسطين حتى يوم الأحد المقبل

رام الله - دنيا الوطنتوقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكوناليوم الخميس، غائماً جزئياً إلى صاف ربيعيا لطيفا نهارا باردا خلال ساعات الليل، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها العام بقليل، الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.هذه الليلة: يكونغائما جزئيا وباردا خاصة في المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.كما يكونيوم غد الجمعة غائما جزئيا إلى صافي ربيعيًا لطيفا نهارا وباردًا ليلاً، حيث يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.وتنبأت الأرصاد بأن يكونيوم الأحد المقبل غائما جزئيا إلى صاف ربيعيًا ومعتدلًا نهاراً غائمًا إلى غائم جزئي وباردًا نسبيا ليلا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.الأحد: يكونغائما ربيعيًا ومعتدلًا نهاراً غائمًا إلى غائم جزئي وباردًا ليلاً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.