تفاصيل طقس فلسطين حتى يوم الأحد المقبل
توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون طقس فلسطين اليوم الخميس، غائماً جزئياً إلى صاف ربيعيا لطيفا نهارا باردا خلال ساعات الليل، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها العام بقليل، الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.
هذه الليلة: يكون طقس فلسطين غائما جزئيا وباردا خاصة في المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.
كما يكون طقس فلسطين يوم غد الجمعة غائما جزئيا إلى صافي ربيعيًا لطيفا نهارا وباردًا ليلاً، حيث يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.
وتنبأت الأرصاد بأن يكون طقس فلسطين يوم الأحد المقبل غائما جزئيا إلى صاف ربيعيًا ومعتدلًا نهاراً غائمًا إلى غائم جزئي وباردًا نسبيا ليلا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.
الأحد: يكون طقس فلسطين غائما ربيعيًا ومعتدلًا نهاراً غائمًا إلى غائم جزئي وباردًا ليلاً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.
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