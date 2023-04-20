شؤون فلسطينية

ائتلاف أمان يطالب وزارة الحكم المحلي في غزة باطلاعه على تقرير الإدارة العامة للموازنات

ائتلاف أمان يطالب وزارة الحكم المحلي في غزة باطلاعه على تقرير الإدارة العامة للموازنات
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
طالب الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان وزارة الحكم المحلي اطلاعه على تقرير الإدارة العامة للموازنات في الوزارة بشأن مراجعتها لموازنات الهيئات المحلية، موصياً بضرورة إلزام البلديات بإعداد ونشر الموازنات المقروءة، وتحديد جدول زمني للإعداد والنشر وذلك لضمان عدم التأخير في نشر الموازنات المقروءة كالأعوام السابقة وتعزيزاً للشفافية ولحقّ المواطن في الاطلاع على التقارير العامة التي تخص الشأن العام والمال العام.

وتأتي مطالبة الائتلاف في ظل متابعته لإعلان وزارة الحكم المحلي حول انتهائها من مناقشة موازنات الهيئات المحلية لعام 2023، وحيث يعمل أمان بشكل مستمر على تحسين بيئة النزاهة والشفافية والمساءلة في الهيئات المحلية وحقق نتائج مثمرة من خلال التعاون مع الهيئات المحلية في هذا المجال.

إضافة الى ذلك، أرسل ائتلاف أمان لوزارة الحكم المحلي تقريره الذي أصدره في أيلول الماضي، حول تحليل واقع التزام البلديات بمؤشرات إعداد ونشر الموازنات المقروءة في قطاع غزة، مطالبا الوزارة الاطلاع عليه ومراجعة التوصيات المدرجة فيه لأخذها بعين الاعتبار، وعلى رأسها: ضرورة مأسسة العمل في إعداد ونشر الموازنات المقروءة من خلال اعتماد قرار رسمي بهذا الخصوص، يلزم البلديات بإعداد ونشر الموازنات المقروءة، وتحديد جدول زمني للإعداد والنشر، وتعزيز المشاركة المجتمعية في كافة مراحل إعداد الموازنة وذلك من خلال بناء منظومة المشاركة والمساءلة المالية المتكاملة بدءاً من الموازنات التشاركية ومرورا بالموازنة المقروءة وانتهاء بتتبع النفقات.

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