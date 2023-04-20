شؤون فلسطينية

اختتام مشاريع مسلسل باب العامود و"إحياء التراث" ضمن المنحة العراقية

اختتام مشاريع مسلسل باب العامود و"إحياء التراث" ضمن المنحة العراقية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
اختتمت اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم، ودائرة شؤون القدس في منظمة التحرير الفلسطينية، الاثنين في مقر المنظمة، مشروع مسلسل باب العامود بجزئه الرابع المنفذ من قبل مسرح الرواة، ومشروع إحياء التراث الفلسطيني الذي ينفذ من قبل المركز النسوي لقرية بيت سوريك قضاء القدس، وذلك ضمن المنحة التي قدمتها جمهورية العراق الشقيقة. 

جاء ذلك بحضور عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون القدس عدنان الحسيني، وأمين عام اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم رئيس المجلس التنفيذي لمنظمة "الإيسيسكو"  دوّاس دوّاس، وعز الدين أبو طه المنسق العام لدائرة شؤون القدس، ومدير مسرح الرواة اسماعيل الدباغ وعبير النابلسي المديرة التنفيذية للمسرح وأمجد مشعشع عضو مجلس الإدارة، بالإضافة لسناء الزيود مديرة المركز النسوي في بيت سوريك ووردة قنديل مسؤولة قسم المطرزات.

وقدم الحسيني خلال اللقاء، جزيل الشكر والتقدير للجمهورية العراقية الشقيقة على هذا الدعم لقطاع الثقافة في مدينة القدس، مشيرا إلى عمق العلاقة التاريخية ما بين الشعبين العراقي والفلسطيني، وذلك ما يميز هذه المنحة كونها من شعب شقيق ناضل من أجل القضية الفلسطينية على مدار التاريخ، فيما قدم الحسيني أيضا الشكر للجنة الوطنية التي بادرت لتوجيه المشاريع والمنح لمدينة القدس المحتلة في ظل وضع راهن يشوبه العديد من ممارسات الطمس والتهويد والاعتداء المستمر من الاحتلال. 

ومن جانبه، قدم دوّاس أيضا الشكر لجمهورية العراق من خلال وزارة الثقافة العراقية واللجنة الوطنية العراقية للتربية والثقافة والعلوم، والذين ينظرون بعين الاهتمام للقطاع الثقافي والتربوي في مدينة القدس، مشيدا بأداء الجمعيات التي نفذت هذه المشاريع، وما قدمته من مضامين هامة تغني من خلالها الواقع الثقافي والحضاري للمدينة المحاصرة، وتبرز المدينة بشكل مختلف، كما أشاد بسرعة الإنجاز من الناحية الإدارية والمالية، والذي يدل على قدرة المؤسسات المقدسية على تقديم أفضل الصور الحضارية لشعبنا الفلسطيني. 

وشكر دوّاس أيضا، دائرة شؤون القدس وطواقمها على التنسيق والتشبيك ما بين اللجنة الوطنية والمؤسسات المقدسية، مشددا على ضرورة الاستمرار بالعمل المشترك نحو الوصول إلى أكبر قدر ممكن من حماية التراث المادي وغير المادي لشعبنا الفلسطيني في أماكن تواجده كافة. 

 وأشار الدباغ إلى أهمية هذه المنحة وتأثيرها الملحوظ على الأداء الفني والتقني لمسلسل باب العامود، مقدما الشكر والتقدير للجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم ممثلة برئيسها عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أ.د علي زيدان أبو زهري، وأمينها العام د. دوّاس دوّاس، ودائرة شؤون القدس برئيسها م. عدنان الحسيني، مقدما عرضا عن أهم ما يسعى المسلسل لتقديمه من أفكار جديدة حول مدينة القدس والحياة اليومية فيها بكل ما تحتويه من واقع ثقافي واجتماعي وتربوي. 

ومن جانب آخر، قدمت الزيود مديرة المركز النسوي في قرية بيت سوريك، عرضا لأهم المشاريع والأنشطة التي ينفذها المركز، مشيرة إلى الواقع الصعب الذي تمر به قرى مدينة القدس من ضعف الإمكانيات المادية والبشرية في ظل ما تعانيه المحافظة من تشتت وتقسيمات احتلالية، مشيدة بالتفاتة اللجنة الوطنية ودائرة شؤون القدس في منظمة التحرير الفلسطينية لهذه المشاريع التي تعزز من حضور الثقافي والتراث الفلسطيني في أذهان أبناء الشعب الفلسطيني ونشر ثقافته للعالم.

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