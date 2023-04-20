صامدون: الاحتلال يسعى لتصفية الأسير خضر عدنان

رام الله - دنيا الوطناتهمت الحقوقية شارلوت كييتس المُنسقة الدولية لـ “شبكة صامدون للدفاع عن الأسرى الفلسطينيين" سلطات الاحتلال الإسرائيلي "بالعمل المنهجي على تصفية وقتل الشيخ خضر عدنان والتّخلص من هذا الثائر الذي يكشف بصموده طبيعة الكيان الصهيوني العنصري".وأكدت أن "عدنان انتصر على السجان الصهيوني أكثر من مرة ويخوض معركة مشروعة من جديد ضد الاحتلال ويضع قضية الأسرى وحقوقهم في مقدمة اهتماماته وبخاصة رفضه لما يسمى قانون الاعتقال الإداري الإجرامي والتعسفي".واعتبرت كييتس "حكومة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول التي تقدم الدعم للكيان الصهيوني أو تلك التي تسعى لتطبيع علاقاتها معه حكومات مجرمة وقاتلة وفاسدة"ودعت كييتس إلى المشاركة الواسعة في حملة إسناد الشيخ المجاهد خضر عدنان "الذي لم يكسر صيامه وعصيانه ضد الاحتلال الصهيوني الفاشي منذ 5 فبراير (شباط) 2023"، داعية إلى "تصعيد كل أشكال النضال الشعبي المؤثر والفاعل في مواجهة سياسات الإعدام البطيء التي تمارسها سلطة السجون الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين سواء بالإهمال الطبي المتعمد، كما هو الحال مع الكاتب والأديب الفلسطيني وليد دقة وعشرات الأسرى المرضى، أو تدفعهم إلى خوض إضرابات طويلة عن الطعام لنيل أبسط حقوقهم الإنسانية."