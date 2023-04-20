الديمقراطية تهنئ سورية بعيد الجلاء المجيد

رام الله - دنيا الوطنهنأت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، سورية، بعيد الجلاء والاستقلال عن الاستعمار الفرنسي مشيدةً بما قدمته في سبيل ذلك من تضحيات غالية من الشهداء والجرحى والمعتقلين، إلى أن تحققت أهداف الشعب السوري الشقيق في بناء دولته المستقلة ذات السيادة.وقالت الديمقراطية: "لقد مرت سورية الشقيقة في محطات شديدة الصعوبة، آخرها السنوات العشر الأخيرة، حيث تهدد استقلالها وسيادتها ومستقبل شعبها لكنها نهضت رغم المصاعب، واستطاعت أن تستعيد مكانتها العربية والإقليمية وتواصل في الوقت نفسه استعادة وحدتها الترابية، بما في ذلك الجولان العربي السوري".وأكدت الديمقراطية وقوفها إلى جانب سورية، شعباً وجيشاً وقيادةً، في مسيرتها النهضوية، بكل ما يعنيه ذلك من دعم وإسناد فعلي ومهم للقضية الفلسطينية وحقوق شعبنا.