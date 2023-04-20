حمدونة: (160) طفل فلسطيني أسير سيحرمون من ملابس العيد

رام الله - دنيا الوطنتحدث الباحث المختص في قضايا الأسرى رأفت حمدونة عن قضية (160) طفل فلسطيني معتقل محرومين من ملابس العيد كنظرائهم من الأطفال.وأضاف أن الأطفال الأسرى يتعرضون لانتهاكات صارخة تخالف اتفاقية حقوق الطفل وكل الأعراف والمواثيق الدولية التي تكفل حمايتهم وحقوقهم الجسدية والنفسية والتعليمية وتواصلهم بأهليهم، ولفقدانهم العناية الصحية والثقافية والنفسية وعدم وجود مرشدين داخل السجن، والتخويف والتنكيل بهم أثناء الاعتقال.وطالب حمدونة المؤسسات الحقوقية والدولية بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي للإفراج عنهم لقضاء العيد في بيوتهم ومع نظرائهم الأطفال وزملاء الدراسة.وطالب وسائل الإعلام المشاهدة والمقروءة والمسموعة بالتركيز على قضية الأطفال لما تحمل من رسالة وطنية وإنسانية، ومن الناحية القانونية تقديم شكاوى من قبل المنظمات الحقوقية العربية والدولية بحق أجهزة الأمن التي تعتقلهم وتمارس الإرهاب بحقهم متجاوزة الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الأطفال.