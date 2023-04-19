شؤون فلسطينية

وفاة مواطن بحادث سير في قلقيلية

وفاة مواطن بحادث سير في قلقيلية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
توفي مواطن يبلغ من العمر 40 عاماً مساء اليوم الأربعاء، متأثراً بإصابته جراء حادث سير تعرض له قبل أسبوع في مدينة قلقيلية.

وذكر الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات أن الحادث وقع بين دراجة كهربائية ومركبة وتم نقل سائق الدراجة الكهربائية إلى المشفى العربي التخصصي في مدينة نابلس لتلقي العلاج نظراً لإصابته البليغة وأعلن الأطباء مساء اليوم عن وفاته.

وأكد ارزيقات أن خبراء الحوادث فتحوا تحقيقاً بالحادث في حينه وتم توقيف سائق المركبة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقة أصولاً.

وناشد ارزيقات كافة المواطنين بضرورة مراعاة شروط السلامة والأمان أثناء قيادة المركبات والإمتناع عن قيادة الدرجات الكهربائية لما تشكله من خطورة على حياتهم.

أخبار ذات صلة

وفاة مواطن بحادث سير في قلقيلية

وفاة مواطن بحادث سير في قلقيلية

كشف ملابسات سرقة محل لبيع الذهب في الخليل

كشف ملابسات سرقة محل لبيع الذهب في الخليل

80 ألف مصلٍ أدوا صلاة العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

80 ألف مصلٍ أدوا صلاة العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

الاحتلال يفرج عن الطالب في جامعة بيرزيت وسام تركي بعد عام من الاعتقال

الاحتلال يفرج عن الطالب في جامعة بيرزيت وسام تركي بعد عام من الاعتقال

تعديل ساعات عمل معبر الكرامة الأسبوع المقبل

تعديل ساعات عمل معبر الكرامة الأسبوع المقبل

هل العيد الجمعة أم السبت؟ مرصد فلسطين الفلكي يجيب

هل العيد الجمعة أم السبت؟ مرصد فلسطين الفلكي يجيب

بلدية القدس تنشر مخططا جديدا لتوسعة مستوطنة (جفعات همتوس) شرق القدس

بلدية القدس تنشر مخططا جديدا لتوسعة مستوطنة (جفعات همتوس) شرق القدس

نزال يزور مقر المقاطعة في جنين ويلتقي بقائد المنطقة ومدير الوقائي

نزال يزور مقر المقاطعة في جنين ويلتقي بقائد المنطقة ومدير الوقائي

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

وفاة مواطن بحادث سير في قلقيلية

وفاة مواطن بحادث سير في قلقيلية

الاحتلال يفرج عن الطالب في جامعة بيرزيت وسام تركي بعد عام من الاعتقال

الاحتلال يفرج عن الطالب في جامعة بيرزيت وسام تركي بعد عام من الاعتقال

تعديل ساعات عمل معبر الكرامة الأسبوع المقبل

تعديل ساعات عمل معبر الكرامة الأسبوع المقبل

بلدية القدس تنشر مخططا جديدا لتوسعة مستوطنة (جفعات همتوس) شرق القدس

بلدية القدس تنشر مخططا جديدا لتوسعة مستوطنة (جفعات همتوس) شرق القدس

نزال يزور مقر المقاطعة في جنين ويلتقي بقائد المنطقة ومدير الوقائي

نزال يزور مقر المقاطعة في جنين ويلتقي بقائد المنطقة ومدير الوقائي

تربية طولكرم تعلن عودة الدوام في مدارسها بعد العيد

تربية طولكرم تعلن عودة الدوام في مدارسها بعد العيد

نابلس: قوات الاحتلال تعتقل مواطناً بعد الاعتداء عليه على حاجز زعترة

نابلس: قوات الاحتلال تعتقل مواطناً بعد الاعتداء عليه على حاجز زعترة

الاحتلال يفرض إغلاقاً على الضفة والقطاع بدءاً من الإثنين المقبل

الاحتلال يفرض إغلاقاً على الضفة والقطاع بدءاً من الإثنين المقبل

منوعات

من هي الضحية 28 في برنامج المقالب &quot;رامز نيفر إند&quot;؟

من هي الضحية 28 في برنامج المقالب "رامز نيفر إند"؟

لهذا السبب.. منع عرض فيلم &quot;رمسيس باريس&quot; لـ هيفاء وهبي

لهذا السبب.. منع عرض فيلم "رمسيس باريس" لـ هيفاء وهبي

ما هي المسلسلات التي يتابعها محمد صلاح في رمضان؟

ما هي المسلسلات التي يتابعها محمد صلاح في رمضان؟

المحكمة تصدر قراراً نهائياً في دعوى خلع علا غانم من زوجها

المحكمة تصدر قراراً نهائياً في دعوى خلع علا غانم من زوجها

هل تم تغيير نهاية مسلسل جعفر العمدة؟

هل تم تغيير نهاية مسلسل جعفر العمدة؟

دينا الشربيني توجه رسالة مؤثرة لوالدها المتوفي

دينا الشربيني توجه رسالة مؤثرة لوالدها المتوفي

فيديو: ردة فعل غاضبة من شيماء سيف خلال حلقة &quot;رامز نيفر إند&quot;

فيديو: ردة فعل غاضبة من شيماء سيف خلال حلقة "رامز نيفر إند"

شاهد: دنيا بطمة تثير الجدل مجدداً بظهور مختلف

شاهد: دنيا بطمة تثير الجدل مجدداً بظهور مختلف

المخرج محمد سامي يخرج عن صمته ويكشف حقيقة خلافه مع زينة

المخرج محمد سامي يخرج عن صمته ويكشف حقيقة خلافه مع زينة

الظهور الدرامي الأول لابنة دنيا سمير غانم يخطف الأنظار

الظهور الدرامي الأول لابنة دنيا سمير غانم يخطف الأنظار

عربي

السودان: قوات الدعم السريع توافق على هدنة لمدة 24 ساعة

السودان: قوات الدعم السريع توافق على هدنة لمدة 24 ساعة

الأورومتوسطي: الخدمات الطبية بالسودان مهددة بالتوقف مع استمرار القتال وصعوبة تأمين الإمدادات الحيوية للمستشفيات

الأورومتوسطي: الخدمات الطبية بالسودان مهددة بالتوقف مع استمرار القتال وصعوبة تأمين الإمدادات الحيوية للمستشفيات

الاحتلال يعلن سقوط طائرة مسيرة من نوع &quot;راكب السماء&quot; في الأراضي السورية

الاحتلال يعلن سقوط طائرة مسيرة من نوع "راكب السماء" في الأراضي السورية

ارتفاع عدد الضحايا المدنيين في السودان جراء المعارك المسلحة إلى 174

ارتفاع عدد الضحايا المدنيين في السودان جراء المعارك المسلحة إلى 174