كشف ملابسات سرقة محل لبيع الذهب في الخليل

رام الله - دنيا الوطننجح فرع المباحث العامة بشرطة محافظة الخليل اليوم الأربعاء، بالقبض على أحد الأشخاص المشتبه فيهم بجريمة السطو المسلح الذي وقع على محل لبيع الذهب ببلدة الظاهرية جنوب الخليل.وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات أنه وبتاريخ 10/4/2023 قام 4 أشخاص بعملية سطو مسلح على محل لبيع الذهب ببلدة الظاهرية وقاموا بإطلاق النار باتجاه صاحب المحل، ما تسبب بإصابته بعدد من الأعيرة النارية حيث تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. فيما باشر فرع المباحث العامة بالتعاون مع مركز شرطة الظاهرية بإجراءات البحث والتحري لكشف ملابسات الحادثة.وأضاف ارزيقات أنه وخلال عملية جمع المعلومات والادلة المتعلقة بهذه الجريمة فقد تمكن فرع المباحث العامة من القبض على مشتبه فيه رئيسي في هذه الجريمة، وتبين قيامه وبالاشتراك مع 3 أشخاص آخرين بالترصد لصاحب المحل وعند قيامه بفتح محله قاموا بإطلاق النار باتجاهه وسرقة ما يقارب 8 كغم من المصاغ الذهبي.وأكد ارزيقات مواصلة الجهود من أجل القبض على الأشخاص الآخرين بهذه القضية.