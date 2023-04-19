شؤون فلسطينية

بلدية القدس تنشر مخططا جديدا لتوسعة مستوطنة (جفعات همتوس) شرق القدس

بلدية القدس تنشر مخططا جديدا لتوسعة مستوطنة (جفعات همتوس) شرق القدس
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
نشرت بلدية القدس بالتعاون مع شركة (شيكون فيبينوي) مخططا جديدا لتوسيع حقوق البناء في قطع الأراضي الواقعة في مستوطنة (جفعات همتوس) اليهودية المقامة على أراضي بيت صفافا في شرقي القدس.

ويوسع المخطط الجديد حقوق البناء على هذه الأراضي من 300 إلى 1500 وحدة سكنية، حيث ستتسبب عمليات البناء اليهودية في (جفعات همتوس) في بتر التواصل الجغرافي الفلسطيني بصورة نهائية بين شرقي القدس وبيت لحم جنوبا، كما ستحول على وجه الخصوص دون ربط بيت صفافا الفلسطينية بدولة فلسطينية مستقبلية.

وتم إقرار مخطط (جفعات همتوس) قبل عقد من الزمن، حيث تحوي المستوطنة 2610 وحدة سكنية.

وكان قد جرى نشر مناقصات لبناء 1200 وحدة سكنية من الوحدات المذكورة قبل ثلاثة سنوات  أما اليوم، فتجري أعمال واسعة على الأرض من أجل مد البنى التحتية، وهذا على ما يبدو من أجل تمهيد الأرض لأعمال بناء يهودي مستقبلي في الحي، أما الآن، فقد حصلت شركة "شيكون فيبينوي" على نسب بناء موسعة في (جفعات همتوس)، في إطار اتفاق توصلت إليه الشركة مع بلدية القدس، يقضي بعدم البناء على أراض تملكها في حي كريات يوفيل غربي القدس، وذلك بسبب معارضة السكان لأعمال البناء هناك، ومطالبتهم بالإبقاء على المساحة كمساحة عامة.

 ومقابل ذلك، تمّت توسعة حقوق البناء لشركة البناء الإسرائيلية في (جفعات همتوس) وعلى التوازي، ناقشت اللجنة المحلية في بلدية القدس، هذا الأسبوع، نية اللجنة اللوائية إعداد مخطط جديد أيضا على أراضي بيت صفافا.

وسيكون المخطط الجديد في الطرف الشمالي للحي، على مفترق شارعي (بنيفستي ودوف يوسيف)، في الطرف الشمالي من شرفات.

ويبلغ نطاق المخطط 400 وحدة سكنية، حيث سيوسع مستوطنة (جفعات شاكيد) التي يتم توسيعها أيضا على أراضي كل من شرفات وبيت صفافا. وقد صار اليوم في (جفعات شاكيد) 700 وحدة سكنية.

وأعلنت البلدية مؤخرا، في توازٍ مع أعمال توسيع المستوطنات الإسرائيلية، عن تراجعها عن دعم مخطط تل عدسة على أراضي بيت حنينا، حيث وضع ملاك الأراضي تخطيطا متقدما لتطوير المنطقة على نفقتهم الخاصة وبمساعدة المخططة (أيالا رونئيل).

 ويشمل المخطط 2500 وحدة سكنية تحتوي على مبان عامة، وقد قامت البلدية على مدار سنوات بدعم هذا المخطط على أساس كون هذه المنطقة قد تمت الإشارة إليها في مخطط القدس 2000 بوصفها منطقة للتطوير.

ولكن الآن، وحين تم الانتهاء من وضع المخطط، ووصل إلى مرحلة المداولات في لجنة التخطيط تحضيرا للمصادقة عليه، غيرت البلدية موقفها بادعاء معارضتها لأعمال البناء في المناطق المفتوحة (أفيف تتارسكي).

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