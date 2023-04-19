شؤون فلسطينية

نزال يزور مقر المقاطعة في جنين ويلتقي بقائد المنطقة ومدير الوقائي

نزال يزور مقر المقاطعة في جنين ويلتقي بقائد المنطقة ومدير الوقائي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
زار عضو المجلس الثوري والناطق باسم حركة (فتح) جمال نزال اليوم الأربعاء، مقر المقاطعة في جنين والتقى بكل من قائد المنطقة ومدير الأمن الوقائي في جنين.

واستمع نزال لشرح مفصل من كلا المسؤولين عن الاهتمامات الامنية والعسكرية في المؤسسة الأمنية معبرا عن اعتزازه وحركته بحسن أداء الامن الفلسطيني ومهنيته وانضباط افراده، واظهر إعجابه بالمعنويات العالية التي يتحلى بها قاده الامن الفلسطيني ورجالهم.

وقال نزال: "ان الأمن الفلسطيني حارس حلمنا الجمعي في التحقق الوطني والسيادة والاستقلال".

وأعرب عن امله في اللقاءين بأن توفق اجهزه الأمن الفلسطينية مستقبلًا في حفظ التوازن بين مسؤولياتها في حماية المؤسسات من جهة وصون حقوق المجتمع افرادا وجماعات اذ يعبرون عنها في إطار القانون".

وعبر عن تضامنه غير المشروط كعضو للمجلس الثوري مع الأمن الفلسطيني مبدٍ اعتزازه بهذا الاقتدار الاستخباراتي والامني في كتم انفاس أعداء الاستقلال وحلم التخلص من الاحتلال.

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