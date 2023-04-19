شؤون فلسطينية

القبض على مشتبه به بتنفيذ عملية سطو مسلّح في الخليل

القبض على مشتبه به بتنفيذ عملية سطو مسلّح في الخليل
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الشرطة في محافظة الخليل، مساء اليوم الأربعاء، القبض على مشتبه به نفذ جريمة سطو في المدينة قبل أيام.

وأوضحت الشرطة في بيانٍ لها، أنها قبضت على أحد المشتبه بهم الأربعة الذين نفذوا جريمة السطو المسلح على محل لبيع الذهب في بلدة الظاهرية جنوب الخليل.

وقبل أيام، أعلن المتحدث باسم الشرطة لؤي ارزيقات، وقوع عملية سطو مسلح على محل لبيع الذهب ببلدة الظاهرية، أدت لإصابة صاحب المحل بالرصاص بعد أن أطلق عليه المشتبه بهم النار أثناء عملية السطو.

وأوضح ارزيقات أن المشتبه فيهم تمكنوا من سرقة ما يقارب 8 كغم من الذهب.

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