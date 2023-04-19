تربية طولكرم تعلن عودة الدوام في مدارسها بعد العيد

رام الله - دنيا الوطنأعلنت تربية طولكرم ومدارسها والأسرة التعليمية العودة الكاملة للدوام في كافة مدارسها بعد عطلة عيد الفطر السعيد مباشرة.وثمنت مديرية التربية والتعليم في بيان صحفي مساء اليوم الأربعاء، استجابة المعلمين والمعلمات للعودة للدوام، وشكرت كافة الشركاء والفعاليات لجهودها في الوصول إلى هذه النتيجة.بدورها، ثمنت حركة فتح إقليم طولكرم في بيان صحفي، حرص المعلمين على سير العملية التعليمية بكل شرف وأمانة وصدق حتى تكتمل المنظومة التعليمية والتربوية في مدارس طولكرم والوطن.وأكدت أن هذه الجهود هي انجاز وانجاح للمشروع الوطني في رفع راية العلم والتعلم وتطوير العملية التعليمية، وأخذ حقوق العاملين والموظفين والمعلمين والتي هي على رأس أولويات الرئيس محمود عباس.وثمنت دور اللجان التنظيمية والأطر الحركية في عملها من أجل المساهمة في إعادة العملية التعليمية وحماية جيل المستقبل من الضياع.