النائب عطون يدعو للحفاظ على وتيرة الرباط في الأقصى لمواجهة أطماع الاحتلال

رام الله - دنيا الوطندعا النائب أحمد عطون، شعبنا الفلسطيني للحفاظ على وتيرة الرباط والحشد في المسجد الأقصى، بعد شهر رمضان، لمواجهة أطماع الاحتلال فيه.وقال عطون: "إذا كان الاعتكاف في رمضان واجب فإنه في بقية العام أوجب لأنه الاحتلال لا يدخر جهدا من خلال فرض أكبر كم من الوقائع في المسجد الأقصى".وأكد أن العائق الوحيد أمام مخططات الاحتلال في الأقصى هو الرباط والتواجد فيه، مبينا أن المقدسيين والمرابطين استطاعوا وقف إجراءات الاحتلال التهويديه فيه، والحد السعر الاحتلالي في الأقصى.وأوضح أن الاحتلال يسير وفق مخططات ورؤى لتنفيذ حلمه في الأقصى، داعياً كل الفلسطينيين ألا يتركوا الأقصى وحيداً بعد رمضان.وشدد على ضرورة الحفاظ على التواجد والرباط في المسجد الأقصى، وإعمار باحاته، والتصدي لاقتحامات المستوطنين المتكررة.