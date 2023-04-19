شؤون فلسطينية

الاحتلال يفرض إغلاقاً على الضفة والقطاع بدءاً من الإثنين المقبل

الاحتلال يفرض إغلاقاً على الضفة والقطاع بدءاً من الإثنين المقبل
قوات الاحتلال الإسرائيلي - صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية وقطاع غزة، بدءاً من يوم الإثنين المقبل.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إنه "بناءً على تقييم الوضع الأمني وتوجيهات المستوى السياسي، سيتم فرض إغلاق على الضفة الغربية وقطاع غزة خلال يوم ذكرى قتلى الجيش ويوم الاستقلال".

وأشار إلى أن الإغلاق سيكون ابتداءً من يوم الاثنين، الموافق 24 نيسان/ أبريل 2023، الساعة 17:00، وسيتم رفع الإغلاق ليلة الأربعاء - الخميس، الموافق 26 من الشهر نفسه.

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