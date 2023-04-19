الاحتلال يفرض إغلاقاً على الضفة والقطاع بدءاً من الإثنين المقبل





وأشار إلى أن الإغلاق سيكون ابتداءً من يوم الاثنين، الموافق 24 نيسان/ أبريل 2023، الساعة 17:00، وسيتم رفع الإغلاق ليلة الأربعاء - الخميس، الموافق 26 من الشهر نفسه.



وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إنه "بناءً على تقييم الوضع الأمني وتوجيهات المستوى السياسي، سيتم فرض إغلاق على الضفة الغربية وقطاع غزة خلال يوم ذكرى قتلى الجيش ويوم الاستقلال".