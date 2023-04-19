تفاصيل لقاء اشتية بالمبعوثة النرويجية للسلام في الشرق الأوسط

رام الله - دنيا الوطنبحث رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الأربعاء، مع المبعوثة النرويجية الخاصة للسلام في الشرق الأوسط هيلدا هارالدستاد، في مكتبه بمدينة رام الله، آخر المستجدات السياسية وتطورات الأوضاع، بحضور ممثلة النرويج لدى فلسطين تورن فيستي.وشدد اشتية خلال اللقاء، على أهمية إنجاح مؤتمر المانحين القادم والذي ترأسه النرويج، والخروج بنتائج تفرض على إسرائيل الالتزام بوعودها والاتفاقيات الموقعة معها.وأكد رئيس الوزراء أن "القضية الفلسطينية ستبقى في الواجهة، رغم جميع المحاولات الإسرائيلية لحرف الأنظار عنها وعن الصراع في المنطقة، وأن مفتاح السلام والاستقرار في المنطقة هو من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وإقامة الدولة المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس".