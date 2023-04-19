المطران حنا: نتمنى أن يتوقف الصراع في السودان وأن تسود لغة الحوار والسلام



وأضاف المطران حنا: "لا نعرف ما يحدث في السودان ولست ضليعاً أو خبيرا بالأوضاع السياسية الداخلية هناك ولكن يحزننا ويؤلمنا أن نسمع بأن هنالك صراعاً سياسياً وهنالك عنفاً وإطلاقا للرصاص وهنالك ضحايا أبرياء وحالة ترويع وتخويف غير مسبوقة تطال الكثيرين من المواطنين الآمنين والمدنيين الذين لا ناقة لهم ولا جمل بكل هذه الصراعات السياسية".



وتابع: هنالك جهات معادية هي المستفيدة من مثل هذه الصراعات إذ إن هنالك عملية استنزاف وهدر للأموال وسرقة للموارد الطبيعية في السودان، ونتمنى أن يتوقف هذا الصراع وأن تسود لغة الحوار وأن يحافظ السودانيين على بلدهم وعلى كل امكانياته وما يملكه من طاقات".





وأردف المطران حنا: "فنحن في فلسطين يؤلمنا ويحزننا احتدام الصراع في السودان وانعدام الأمن والأمان في بلد شهد الكثير من الانقلابات والتبدلات والتغيرات السياسية خلال السنوات الأخيرة".



وأكمل: "لنا أصدقاء في السودان نتواصل معهم وهم يصفون الوضع بأنه مأساوي ونحن بدورنا نتضامن مع كافة الذين يعانون من هذا الصراع وهم ليسوا جزءاً منه، ويدفعون فاتورة التآمر على هذا البلد الذي وجب العمل وبكافة الوسائل من أجل الحفاظ على وحدته وشعبه وأمنه وأمانه وسلامه وموارده الطبيعية".





رام الله - دنيا الوطنقال المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس، اليوم الأربعاء، إن "معاناتنا كفلسطينيين وما نتعرض له من استهداف وتآمر لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن تمنعنا من أن نتعاطى مع الأقطار العربية الشقيقة المتألمة والتي تعاني من الحروب والعنف والقتل".