البرغوثي: كلما زادت انتهاكات الاحتلال بحق المرابطين ازداد تمسك شعبنا بالمسجد الأقصى

رام الله - دنيا الوطنقالت الناشطة السياسية فادية البرغوثي إنه كلما زادت انتهاكات الاحتلال بحق المرابطين، ازداد تمسك شعبنا بالمسجد الأقصى المبارك.ودعت البرغوثي أبناء شعبنا الفلسطيني لمواصلة الحشد والرباط في المسجد الأقصى المبارك حتى بعد شهر رمضان المبارك، وعدم تركه وحيدا في وجه مخططات الاحتلال التهويدية.وأشارت إلى الحشود الكبيرة من المصلين الذين اعتكفوا في المسجد الأقصى المبارك في ظل تضييقات الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته العسكرية المشددة.ولفتت إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تسعى دوما لإقامة الحواجز العسكرية لمنع وصول الفلسطينيين للمسجد الأقصى المبارك.