شؤون فلسطينية

انتخاب بلدية رام الله لعضوية اللجنة التوجيهية العالمية

انتخاب بلدية رام الله لعضوية اللجنة التوجيهية العالمية
بلدية رام الله
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت شبكة المدن المنيعة انتخاب كل من مدير عام بلدية رام الله ومسؤول ملف المناعة فيها أحمد أبو لبن، ورئيسة وحدة المناعة في بلدية باريس نعومي فومبيراين لعضوية اللجنة التوجيهية العالمية "Global Steering Committee"  لشبكة المدن المنيعة “Resilient Cities Network" ممثلَين عن إقليم أوروبا والشرق الأوسط.

وقال أبو لبن "إن بلدية رام الله انضمت إلى عضوية شبكة المدن المنيعة عام 2013، من خلال المجموعة الأولى التي ضمت 26 مدينة في حينه. وتعد رام الله من المدن الفاعلة في الشبكة وتقدم تجربتها وخبراتها في عديد المنتديات والمؤتمرات الدولية، وهي المرة الأولى التي تمثل بلدية رام الله إقليم أوروبا والشرق الأوسط في اللجنة التوجيهية العالمية، كما أنها المرة الأولى التي تُمثَّل منطقة الشرق الأوسط في اللجنة التوجيهية العالمية".

وأضاف أبو لبن "أن بلدية رام الله وعلى مدار السنوات السابقة عملت على تعزيز المناعة الحضرية لمواجهة الصدمات الناتجة عن التغير المناخي، مثل العواصف الثلجية، ومواجهة الضغوط مثل الضغط السكاني، والأزمات المرورية، إضافة إلى العمل من أجل بناء مناعة المدينة عبر بناء الإنسان كأساس لتطوير المدن ومواطنيها، من خلال استخدام الثقافة والفنون كإحدى وسائل التعلم والتعليم، وضمان بيئة تعليمية تساهم في تعزيز التفكير النقدي والتحليلي، وتشجيع الإبداع الفردي والمبادرات الابتكارية، إضافة إلى بناء مفاهيم قيمية أساسية لدى الطلاب تضمن الوعي الوطني واحترام التعددية في المجتمع الفلسطيني وحقوق الإنسان بما فيها حق الاختلاف".

وأشار إلى أن بلدية رام الله أشركت معها أكثر من 200 شخص من المجتمع المحلي يمثلون قطاعات مختلفة عندما تم إعداد إستراتيجية رام الله المنيعة 2050، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

يشار إلى أن اللجنة التوجيهية العالمية لشبكة المدن المنيعة تضم عشرة أعضاء بواقع ممثلين اثنين عن كل إقليم من الأقاليم الخمسة "إفريقيا، وآسيا، وأوروبا والشرق الأوسط، وأمريكا اللاتينية والكاريبي، وأمريكا الشمالية". كما أن شبكة المدن المنيعة تضم 98 مدينة بالعالم، منها أربعة مدن عربية فقط (رام الله/ فلسطين، عمان/ الأردن، جبيل/ لبنان، الأقصر/ مصر).

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