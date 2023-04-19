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السودان: قوات الدعم السريع توافق على هدنة لمدة 24 ساعة

السودان: قوات الدعم السريع توافق على هدنة لمدة 24 ساعة
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت قوات الدعم السريع في السودان، اليوم الأربعاء، موافقتها على هدنة لمدة 24 ساعة.

وقالت قوات الدعم السريع في بيان لها على موقع (تويتر): "تمت الموافقة على هدنة لمدة 24 ساعة تبدأ من الساعة السادسة من مساء اليوم الأربعاء الموافق 19 نيسان/ أبريل 2023 حتى السادسة من مساء غدا الخميس".

وأكد البيان على التزام القوات التام بوقف كامل لإطلاق النار، مشيرة إلى أنها "تأمل أن يلتزم الطرف الآخر بالهدنة حسب التوقيت المعلن".

وفي وقت سابق، قال الجيش السوداني إن قواته "تواصل لليوم الخامس على التوالي التصدي لهجوم جديد على محيط القيادة العامة، مكبدة الطرف الآخر خسائر كبيرة في الأرواح، ودمرت عددا من العربات القتالية".

وارتفع عدد الوفيات في صفوف المدنيين منذ بدء الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان إلى 174.

وقالت نقابة أطباء السودان، إن عدد الجرحى والمصابين وصل إلى 1041 حالة إصابة وذلك بعد خمسة أيام من القتال.

يأتي ذلك في الوقت الذي تجددت فيه الاشتباكات في مناطق متفرقة من البلاد، لليوم الخامس على التوالي، رغم الإعلان عن هدنة لمدة 24 ساعة.

وشهد صباح اليوم الأربعاء، سماع دوي انفجار في محيط مطار الخرطوم، فيما تحدث شهود عيان عن اندلاع معارك عنيفة بالقرب من مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم.

وقال مصادر إن الانفجار الذي هز مطار الخرطوم سببه انفجار خزان لوقود الطائرات في المطار أصابته قذيفة مدفعية، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.

وذكرت مصادر ميدانية أن قصفا عنيفا فجر اليوم شهدته منطقة كافوري بالخرطوم بحري، حيث يوجد معسكر كبير لقوات الدعم السريع، كما وقع قصف عنيف جنوب أم درمان حيث يوجد معسكر صالحة الخاصة بالدعم السريع.

أما شمال وشرق وغرب أم درمان، فالأوضاع مستقرة وكذلك شمال مدينة الخرطوم بحري

وقال التلفزيون السوداني، اليوم الأربعاء، إن الاشتباكات الجارية حاليا تستهدف السيطرة على أهداف حيوية واستراتيجية في الخرطوم.

ووفق (سكاي نيوز) فإن قوات الدعم السريع تسيطر بالكامل على مباني وزارة الداخلية السودانية في العاصمة الخرطوم.

وفي أم درمان، تعرض أحد المباني لقصف أدى إلى اشتعال النيران في كامل المبنى. وأظهرت صورٌ تصاعد ألسنة اللهب التي أتت على المبنى الواقع في ثاني أكبر مدن السودان.

وكان التوتر كامنا منذ أسابيع، بين محمد حمدان دقلو، الذي يقود قوات الدعم السريع، وعبد الفتاح البرهان، قائد قوات الجيش السوداني، اللذين أطاحا معا بالمدنيين من السلطة خلال انقلاب في أكتوبر 2021، قبل أن يتحول خلافهما السياسي على السلطة خصوصاً، إلى مواجهات السبت الماضي.

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