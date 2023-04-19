شؤون فلسطينية

المالكي يتسلم نسخة من أوراق اعتماد ممثلة جمهورية الهند

المالكي يتسلم نسخة من أوراق اعتماد ممثلة جمهورية الهند
رام الله - دنيا الوطن
تسلم وزير الخارجية والمغتربين د.رياض المالكي، بمقر الوزارة في مدينة رام الله اليوم الأربعاء، نسخة من أوراق اعتماد ممثل جمهورية الهند الجديد لدى دولة فلسطين رينو ياداف.

وفي مستهل اللقاء، رحب الوزير د. المالكي بتعيين ممثلة جمهورية الهند ياداف، وأشار الى العلاقات الثنائية بين دولة فلسطين وجمهورية الهند، مؤكداً على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في عديد المجالات ومنها الاقتصادية، وضرورة تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

وأشاد بدعم الهند للمؤسسات الفلسطينية في بناء القدرات ومهارات الموارد البشرية والمشاريع التي قدمتها لدولة فلسطين، كما وتطرق المالكي الى أهمية عقد جولة المشاورات السياسية واللجنة المشتركة الفلسطينية الهندية في أقرب وقت.

واستعرض الوزير د. المالكي الوضع السياسي والانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وما ترتكبه قوات الاحتلال من جرائم ضد أبناء شعبنا من قتل وإعدام ميداني واعتقالات تعسفية بحق أبناء شعبنا، والسياسات والممارسات التميزية والعنصرية ضد أسرانا، وكذلك الجرائم التي ترتكب بحق أبناء شعبنا.

وأضاف المالكي بأن سياسية الحكومة الإسرائيلية المتطرفة تكرس نظام الفصل العنصري الإسرائيلي (الابرتهايد) في فلسطين المحتلة، مشيراٍ الى التقارير التي صدرت عن مؤسسات حقوق الإنسان الدولية والإسرائيلية بخصوص الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، وضرورة أن يضع المجتمع
الدولي حدا بشكل فوري لإفلات إسرائيل كقوة احتلال من العقاب ومسائلتها على انتهاكاتها للقانون الدولي.

من جانبها، أعربت ممثلة الهند ياداف عن شكرها على حفاوة الاستقبال والمساعدة التي تلقتها من المسؤولين في وزارة الخارجية والمغتربين، والتي تهدف إلى تسهيل مهمتها والقيام بواجباتها على أكمل وجه لما فيه مصلحة البلدين الصديقين. وأكدت على موقف الهند الداعم لحل الدولتين، وعلى موقف بلادها الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني.

في نهاية اللقاء تمنى الوزير د. المالكي النجاح والتوفيق للسيدة ياداف في مهامها الجديدة، معربا عن استعداد وجاهزية الوزارة وقطاعاتها المختلفة للتنسيق وتقديم كافة التسهيلات لإنجاح مهامها ونشاطاتها الدبلوماسية في دولة فلسطين.

وحضر اللقاء : رئيس المراسم في الوزارة السفير عبير الرمحي، ومستشار أول رنا أبو حاكمة رئيس قطاع العلاقات الثنائية لشؤون آسيا وافريقيا والباسيفيك ، مدير وحدة الإعلام طارق عيدة، من مكتب الوزير سكرتير ثالث ميرا قطاطو.

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