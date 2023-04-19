قيادي بحماس يدعو لمواصلة الرباط في الأقصى بعد رمضان والدفاع عنه

رام الله - دنيا الوطندعا القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس، الشيخ حسين أبو كويك، أبناء شعبنا الفلسطيني إلى مواصلة شد الرحال والرباط في المسجد الأقصى بعد شهر رمضان.وقال أبو كويك: "لقد أثبتم أنكم أهلاً لهذا المسجد ولهذه الديار، وأنكم بصبركم وبرباطكم تستطيعون إفشال مخططات الاحتلال"، مضيفاً أن "المسلمين حول العالم يرقبون رباطكم وجهادكم، لذلك نريد منكم المداومة على شد الرحال والاعتكاف في الأقصى".وشدد على ضرورة الاستمرار في الرباط بالأقصى خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان، وبعد انتهاء الشهر الفضيل، لحمايته من مخططات الاحتلال والمستوطنين، وتأكيد الأحقية الفلسطينية فيه.وذكر أن إصرار أبناء شعبنا على الوصول إلى الأقصى وشد الرحال إليه والصلاة والاعتكاف والرباط فيه، هو تثبيت أن المسجد حقٌ إسلامي، ولا يحق للاحتلال منع الاعتكاف والرباط فيه.