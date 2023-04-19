شؤون فلسطينية

مستوطنون يهدمون محال تجارية في البلدة القديمة من الخليل

مستوطنون يهدمون محال تجارية في البلدة القديمة من الخليل
مستوطنون - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
هدم مستوطنون بحماية من جنود الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عدداً من المحال التجارية في البلدة القديمة من الخليل.

وقال مدير عام لجنة الإعمار عماد حمدان، إن مستوطنين هدموا بحماية من قوات الاحتلال نحو خمسة محال تجارية تقع في السوق المعروف بسوق العتق "الرايش" قرب مسجد السنية، داخل منطقة الحسبة القديمة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأضاف أن تلك المنطقة مغلقة ومعزولة بالكامل من قبل قوات الاحتلال منذ أكثر من 25 عاما، ويُمنع على المواطنين وأصحابها دخولها أو الوصول إليها، وبالمقابل، هي مفتوحة بالكامل أمام المستوطنين، الذين قاموا وبحماية من قوات الاحتلال بهدم 5 منها، تمهيدا للاستيلاء على الأرض وبناء وحدات استيطانية جديدة مكانها.

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