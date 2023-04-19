غزة: متابعة العمل الحكومي تُقرر بشأن إجازة العيد والتوقيت الصيفي

كما أعلنت لجنة متابعة العمل الحكومي، بغزة، بدء العمل بالتوقيت الصيفي اعتباراً من فجر يوم السبت الـ 29 نيسان/إبريل الجاري.

وهنأت اللجنة شعبنا الفلسطيني وأمتينا العربية والإسلامية، بمناسبة عيد الفطر السعيد، داعية المولى أن يتقبل الطاعات ويعيده على شعبنا وأمتنا بالخير واليمن والبركة، وأن ينعم علينا بالتخلص من دنس الاحتلال، وتحرير المسرى والأسرى.





وحيت اللجنة الأسرى الأبطال في سجون الاحتلال بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، وباركت جهود إحياء هذه اليوم والفعاليات التي جرى تنظيمها في مختلف محافظات قطاع غزة.





وناقشت اللجنة عددًا من المذكرات والتقارير المقدمة من الوزارات والهيئات الحكومية، وأقرت محضر اجتماع لجنة الشؤون الإدارية، فيما أحالت عدداً من المقترحات المقدمة للوزارات المعنية للدراسة والإفادة بالرأي.





وقررت اللجنة تمديد صرف مبلغ مليون شيكل شهرياً لدعم فاتورة رواتب الهيئات المحلية حتى 30/06/2023، وتوفير الاحتياجات الطارئة للفصل الدراسي الثاني في مراكز التدريب المهني بوزارة العمل.





كما قررت تحديث الوصف الوظيفي للمسميات الوظيفية المعتمدة في الدوائر الحكومية، واعتماد تكليف مجموعة من الموظفين بوظائف إشرافية.





كما أكدت إقرار سياسة التعامل مع ملف الشواغر الوظيفية الطارئة في الدوائر الحكومية للعام 2023، واعتماد إجراءات وزارة التنمية الاجتماعية للتعامل مع الأطفال المتسولين.





كما قررت الاطلاع على تقرير السلع الأساسية من المخزون السلعي، اعتماد إجازة عيد الفطر السعيد، وذلك اعتباراً من صباح يوم الخميس 20/04 وحتى مساء يوم الاثنين 24/04. بدء العمل بالتوقيت الصيفي اعتباراً من فجر يوم السبت الموافق 29/04/2023م.



