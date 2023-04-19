غزة: معروف ينفي إدلاءه تصريحات بشأن إجازة العيد

وكانت وسائل إعلام محلية نقلت عن معروف قوله بأنه تم تمديد إجازة العيد حتى مساء يوم الاثنين المقبل، قبل أن ينفي إدلاءه بأي تصريحات بهذا الخصوص.

وكان الناطق باسم الحكومة، إبراهيم ملحم، أعلن مساء أمس الثلاثاء، عن موعد عطلة الموظفين الخاصة بعيد الفطر المبارك.



