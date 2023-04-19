غزة: معروف ينفي إدلاءه تصريحات بشأن إجازة العيد
قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، بغزة، سلامة معروف عبر حسابه على (فيسبوك)، إنه "لم يصرح بشيء فيما يخص عطلة عيد الفطر السعيد".
وكانت وسائل إعلام محلية نقلت عن معروف قوله بأنه تم تمديد إجازة العيد حتى مساء يوم الاثنين المقبل، قبل أن ينفي إدلاءه بأي تصريحات بهذا الخصوص.
وكان الناطق باسم الحكومة، إبراهيم ملحم، أعلن مساء أمس الثلاثاء، عن موعد عطلة الموظفين الخاصة بعيد الفطر المبارك.
وأوضح ملحم أن الحكومة قررت في جلستها أمس، أن عطلة عيد الفطر ستكون من صباح الخميس الـ 29 من نيسان/إبريل حتى مساء يوم الإثنين الذي يليه.
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