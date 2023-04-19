الخليل: الشرطة تقبض على مطلوب للعدالة لصدور أمر حبس بحقه بقيمة 4 ملايين شيكل

رام الله - دنيا الوطنتمكنت الشرطة القضائية بشرطة المحافظة اليوم من القبض على مطلوب للعدالة لصدور مذكرة قضائية بحقه بمبلغ 4 مليون شيكل بمدينة الخليل.وأوضح العقيد لؤي ارزيقات، الناطق الإعلامي باسم الشرطة، بأن هذا المطلوب كان فاراً من وجه العدالة منذ سنتين وصادر بحقه أمر حبس بقيمة مالية بلغت 4 مليون شيكل حيث تمكنت الشرطة القضائية وبإسناد من شرطة الحراسات والأمن الداخلي من القبض عليه أثناء اختبائه داخل أحد المنازل بمدينة الخليل.وأكد ارزيقات التحفظ على المقبوض عليه لحين إحالته لجهة الاختصاص لمتابعة الإجراءات القانونية اللازمة بحقه أصولاً.